Esmalt lõi 68. minutil kindlalt penalti Palumets, kellele see oli viies värav sel hooajal. Seejärel sai 73. minutil esiliigas oma esimese värava kirja Sander Soo. Paide neljanda värava autor oli Kristofer Piht, kes on nüüd kolme mänguga löönud vastastele seitse väravat. Paide värvides tegi selles mängus debüüdi Paide linnameeskonna värske täiendus 20aastane Foday Trawally, kes liitus klubiga eelmisel nädalal. Gambia mängija Trawally on tegutsenud nii ründava poolkaitsja kui ka ääreründajana. Kahel eelmisel hooajal esindas Trawally Taani meistriliiga klubi Vejle BK U19 meeskonda, kuhu siirdus 2019. aastal Gambia tänavusest meistermeeskonnast Fortune.