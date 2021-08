Paide noored lõid kaasa sportlikus laagris

Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuht Piret Reinfeld ütles, et ta on igal aastal püüdnud kaasata üritusse maakonna eri piirkondade noori. «Seda eesmärgil, et innustada noori spordiga tegelema ja panna nad liikumisse mõistvalt suhtuma,» lausus ta. «Sellest laagrist saab lihtsalt nii hea emotsiooni, et pärast seda ei tundu sporditegemine enam kuskilt otsast tobeda sundusena.»

Paraku ei saanud paljud õpetajad, kellele Reinfeld ettepaneku tegi, oma kooli võistkonda kokku. «Eks see ole mõistetav, et suvisel ajal on lapsi raske kokku saada, ja väiksemates koolides on ka valik väiksem. Osalejate piirvanuseks on seatud VI–IX klass, sealjuures võivad osaleda ka need, kes kevadel põhikooli lõpetasid,» selgitas ta.