Meistrid selgusid nelja paari hulgast

Võistlust korraldanud Paide võrkpalliklubi eestvedaja Piret Reinfeld ütles, et nii kurb, kui see ka polnud, tuli tiitlit jahtima ainult neli paari. «Ma ei salgagi, et lootsin enamat. Paar paari rohkem võinuks kindlasti olla, kuid tundus, et noorte julgus välja tulla vedas seekord alt,» lausus ta.