ÜLEVAADE: Järvamaa bussiootekojad pakuvad nii silmailu kui ka ööbimisvõimalust

Ilmnes, et ilusate ootekodade taga on peaaegu alati kohalik kogukond, kes on kas omavalitsuse toel või mujalt raha küsides neid ilusamaks teinud või suisa nullist üles ehitanud. Kui mõnikord piisab vaid ühest-kahest abikäest, siis teinekord on ehitusele kaasa aidanud lausa kümned kätepaarid.