Kaitseliidu Järva maleva väljaõppeülem kapten Üllar Luhaste sõnas, et kahel viimasel aastal on õppust läbi viidud just Eivere-Võõbu piirkonnas riigimetsa majandamise keskuse metsades, mis pakub üksustele harjutamiseks raskesti läbitavat maastikku.