Ujula on uueks hooajaks valmis

Kui viimati valmis suure projektina mullu sügisel kauaoodatud laste- ja ravibassein, siis sel korral loetud nädalatega midagi sedavõrd kulukat ja suuremahulist ette ei võetud. Küll aga on mainimist väärt, et pesuruumid, kus Pärli sõnul pole midagi tehtud, tegid läbi uuenduskuuri ja seina said uued plaadid, lisades ruumi mõnusat värvisärtsu.

Seinte ja põrandate plaatimisel võeti eeskujuks riietusruumide kappide värvilahendus ja nüüd on naiste poole pesuruum plaaditud valgete ja oranžide plaatide ning meeste pesuruumis on sini- valge värvilahendus. Ka on Asko Pärli sõnul pesuruumides välja ehitatud nõuetele vastav ventilatsioonisüsteem. Lisaks pesuruumide plaatimisele jagus töid ka mujal ujulas ja nüüd on basseini ääres asuva aurusauna juures olemas dušš, et saunast tulijad vahetult enne basseini sukeldumist saaks selle alt läbi käia. „Paljud ei viitsinud aurusaunast tulles, eraldi enam pesuruumi minna ja läksid kohe vette. Kõige hügieenilisem see just pole. Nüüd on asi mugavamaks tehtud ja loodetavasti seda ka kasutatakse,” mainis Pärl.