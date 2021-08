Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla ütles, et sularaha kasutamine on selgelt vähenemas ja tänu erinevatele makselahendutele suureneb ka nende inimeste hulk, kes enam üldse sularaha ei vaja. "Meie arvates on see igati positiivne trend, sest suurendab nii turvalisust kui ka läbipaistvust majanduses,“ märkis ta.