Ent kui mitu noort saab öelda, et veetis kogu suve koeratüdrukuna? Või värvis veega kive? Või pidas päevad läbi seana padjasõda? Ja et see ongi päris töö?

Igatahes on Türi tüdruk Lisette Taube, perele ja sõpradele Lissu, sel suvel Lottemaal peategelase, koeratüdruk Lotte rollis pugenud tuhandetele väikestele ja suurtele külastajatele sedavõrd südamesse, et iga päeva lõppedes on väikestel sõpradel kahju temast lahkuda. Ja nii on see ka vastupidi.