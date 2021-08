Paide kassid ootavad sünnipäeva puhul külla

Ühingu vabatahtlik Erko Elmik ütles, et avatud uksed ei tähenda muidugi päris seda, et rahvas võiks Paide kassituppa sisse-välja voorida. Nii ei saaks, sest kiisud paneksid siis kohe putku. "Aga ühe toreda koosolemise ja kohviku tahame Paikassi juures küll teha," selgitas ta.

Elmik selgitas, et neil on plaan külalistele pakkuda mõnusat jooki ja sööki, teha lastele näomaalinguid ning kaubelda kõikvõimaliku käsitööga, mida inimesed on nõus heategevuslikul eesmärgil müüki tooma. "Siinkohal kutsumegi käsitöösõpru üles saatma või tooma meile esemeid, mida saaksime müüa, et oma hoolealuste raviarveid maksta ning hoiukulusid katta," palus ta.