Perekond Tokaruk ei jäta asju saatuse hoolde

Pereema Ingrid meenutas, et kui nad maja ostsid, oli see ühekorruseline puitmaja, mille hoovis laiutasid laut ja küün ning viljapuuaed. «Kõige esimesena tegime kiiresti ära magamistoa, et korterist oma majja kolida. Seejärel ehitas Igor välja tualeti, sest ma ei tahtnud õues välikäimlas pimeda ja külmaga käia. Sealt edasi nõudis tähelepanu katus,» lausub ta.