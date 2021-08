Prügila läks müüki kahe ja poole miljoniga

Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti ütles, et ettevõtte kindlasti kaalub Väätsa prügila aktsiate ostuks pakkumise tegemist. «Meil on Väätsa prügila territooriumil juba üks hoone omandatud ja soov Kesk-Eestisse tegevust laiendada on samuti olemas. Igal juhul on see omavalitsustelt mõistlik otsus, mis toob arvestatava tulu, mida kohaliku elukeskkonna edendamisse investeerida,» selgitas ta.