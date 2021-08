Sulo Särkineni sõnul on programm küll ambitsioonikas, kuid tubli tööga täidetav. „Neli aastat tagasi Türi Isamaa antud valimislubadused on täidetud. Oleme praeguse uuenenud nimekirjaga seadnud uued eesmärgid, meie meeskonna kogemused ja sihikindlus on tagatiseks nende elluviimisel“.