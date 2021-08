Töö erasektoris vahetus õpetajaameti vastu

Paide linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu ütles, et omavalitsuse haridusasutused võivad homme algavale uuele õppe­aastale julgelt vastu minna, sest nii koolides kui ka lasteaedades on täitmist vajavatele kohtadele sobivad inimesed leitud. Üksnes Roosna-Alliku põhikool otsib veel inglise keele ja muusikaõpetajat. Lehtpuu loodab, et lähiajal leitakse ka need kaks puuduvat õpetajakandidaati.