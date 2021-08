Kes on Andres ja Madis? "Need ei ole meie eakad liikmed, vaid küsisin ühelt sõbralt, et kas ta teab Eesti kirjandusklassikast tegelaspaare, kus üks on nooruse rammuga ja teine täiendab vanuse tarkusega. Sõber pakkus välja Vargamäe Andrese ja Sauna Madise. Nii karikas omale nime saigi," avas Türi üksikkompanii väljaõppepealik nooremleitnant Tõnis Orumaa eelmisel aastal, kui peeti esmakordselt peetud võistluse tausta.