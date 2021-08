Täpsemalt 4. septembrist kuni 3. oktoobrini pakutakse Kurjailma festivali käigus Järvamaa eri paigus erinevaid meelelahutuslikke üritusi. Näiteks võõrustab festivali avapäeval 4. septembril Hindreku talu erimenüüga Rabaresto, kuhu saab sööma sõita ainult kanuuga, broneerides enne koha mitte lauas, vaid kanuus. Esimesel nädalavahetusel on Kurjailma festivali sündmuste kavva jõudnud Muuseumitee, kus kõikidesse Järva valla muuseumidesse saab kahe päeva jooksul sisse lunastades üheeurose käepaela. Veel on kuu aega kestva ürituste nimekirjas matkapäev, teatriprojekt, laat, konkurss ja kogukonna õpipäevi.

Festival on ellu kutsutud maakonna turismihooaja pikendusena, et pakkuda külalistele tegevusi ja piirkonna tutvustust. Sellel korral oodati festivali kavasse just festivaliks mõeldud üritusi või siis selliseid, mis vajasid festivalil pakutavat turundusjõudu.

Kogu festivali kava on kodulehel kurjailma.ee. Samast leiab ka ürituste läbiviimise põhimõtted. Kõik üritused on iseseisvad, kuid kannavad oma reklaamil märget "Festivali sündmus". Piletimüüki korraldab iga ettevõtmine ise ja ühendust peab võtma korraldajaga otse. Paljud üritused on tasuta. Kenale sügisele lootes on enamik üritusi mõeldud väliüritustena. See oli ka põhjus, miks festivali aeg lühenes võrreldes esimese festivaliga ja toodi ürituse toimumisaeg ettepoole kui 2020. Et kõik oleks ka sel korral turvaline, arvestatakse pandeemia olukorda ja kehtestatud reegleid. Korraldajad võivad küsida tervisetõendit.