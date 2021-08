Siseminister Kristian Jaani nentis pilootprojekti tulemusi kommenteerides, et uuendused on vahel üllatavalt lihtsad. „Me näeme, et nö plekimõlkimiste lahendamised võtavad politseinikelt palju töötunde. Samas on kogu protsess liikluses tekkinud kahju fikseerimisest kuni selle hüvitamiseni protsessina inimestele võimalikult lihtsaks tehtud. Meil ei ole mõtet saata politseipatrulli plekimõlkimise juurde, kui keegi pole viga saanud ja osalised saavad ise olukorra fikseeritud,“ ütles Jaani. Siseminister nentis, et avariipolitseinike väljakutsete teenindamise maht oli infoliini toimimise ajal oluliselt väiksem. „Nõustamisliini ellukutsumine tooks politseinike töös muutuse ja kulude kokkuhoiu. Väikese riigina peame olema eriti targad oma maksuraha kasutamisel,“ tunnistas Jaani.