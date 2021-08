Uudset rakendust saavad rikke- või ohuteadete edastamiseks kasutada kõik, olenemata sellest, kas ollakse Elektrilevi klient või mitte. Need, kes rakendusse sisse logivad, võidavad veelgi enam – nii näeb konkreetse tarbimiskoha või tarbimiskohtadega seotud rikkeinfot. Kui rakenduses aktiveerida „rikketeate märguanded“ tulevad Elektrilevi saadetud teated märguannetena arvuti, mobiiltelefoni või mõne muu nutiseadme ekraanile ja nii ei lähe ükski oluline infokild kaduma. Rakenduse kasutamine on privaatne ja turvaline.

„Usun ja loodan, et inimesed võtavad rakenduse omaks ning hakkavad seda vajaduspõhiselt aktiivselt kasutama,“ sõnab Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial. „See on kiire, mugav, tormide ajal ennast ja ligimesi (kaaskodanikke) hoidev infokanal. Tegemist on esmase versiooniga, millele lisame juba lähitulevikus funktsionaalsust juurde. Näiteks lisandub rakendusse rikke- või ohukohast foto saatmise võimalus ning plaaniliste katkestustega seoses tekib klientidele personaalne infoväli,“ lubab Treial.

Tormised ilmad, mis on meie laiuskraadidel aastaringselt üsnagi tavaliseks nähtuseks, toovad pea alati kaasa olmemuresid, muuhulgas muresid elektrivarustusega. MARU rakenduse lansseerimisega peaks rikketelefoni 1343 ootejärjekorrad tormide ajal lühenema, kui inimesed hakkavad eelistama mugavamat infovahetuse vormi. Rikketelefon jääb kasutusse ka edaspidi, MARU-ga on üks infokanal lihtsalt lisaks. Nii peaks infovahetus klientide ja võrguettevõtte vahel kiirenema, mis tagab kriitilistel tormipäevadel juhtimiskeskusele senisest veelgi parema ülevaate võrgu üldisest seisukorrast. Selle põhjal tehakse rikete likvideerimise otsuseid. Mida täpsem on info, seda suurem on tõenäosus parimateks lahendusteks. Igas mõttes, nii rikete likvideerimise operatiivsuse kui ka elektriohutuse vaates, et ükski katkine liin ei oleks põhjendamatult kaua voolu all ning kujutaks ohtu elule.