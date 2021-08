Väätsa lapsed valmistusid kooliaastaks õpihuvilaagris

Kooli huvijuht Kelly Saatmann ütles, et kahe päeva jooksul said huvilised osaleda erinevates huvipõhistes töötubades. Hommikuid alustati hommikusirutusega, selle järel juba suunduti töötubadesse. Mõlemal päeval külastas laagrilisi ka üllatuskülaline. Esmaspäeval said lapsed osa Reigo Ahvena trummitöötoast, teisipäeval pani päevale punkti Stefani esinemine.