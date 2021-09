„Eelmisel aastal Alutagusel alguse saanud laskevõistlus, sai tänavu hoogu juurde ja me andsime talle püsivama nime, millest ma loodan, saab ajapikku Kirde maakaitseringkonda kõiki malevaid ühendav uus ja vahva traditsioon. Kuna laskesport on Kaitseliidus olulisel kohal, siis on see hea võimalus kasvada läbi erinevate ühistegevuste kokku, millest üks osa, on see võistlus,“, ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu.