Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul toetatakse sel aastal kogukondi kokku 1,44 miljoni euroga. „Programmi kevadvoorus said raha 295 projekti kokku 830 000 euro ulatuses ning nüüd jagame headele algatustele veel 610 000 eurot,“ ütles minister. „Eriti oodatud on innovaatilised ideed ja algatused kohalike teenuste arendamiseks. Näiteks korrastati eelmisel aastal poeruumid Kuusalu vallas Leesi külas ning koostöös teenusepakkujaga loodi võimalus pakiautomaadi teenuse kasutamiseks piirkonnas, kus sellist võimalust varem ei olnud,“ tõi Aab välja.

Riigi Tugiteenuste Keskuse Interreg kontrolli ja regionaalarengu talituse juhataja Imbi Uusjärve hinnangul on taotlusvoor seni hästi toimunud. „Et taotlemise reeglid on hästi töötanud, siis me neid sel korral muutnud ei ole. See tähendab, et toetuse taotlemine käib samadel tingimustel nagu kevadvoorus. Kellel näiteks taotlemine möödunud voorus pooleli jäi, saab seda nüüd samadel alustel uuesti teha,“ selgitas Uusjärv.