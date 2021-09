Ringy tegevjuht Kristo Kraft leiab, et Eestis ei peeta seisvat elektroonikat tihti probleemiks. Ent see mõtlemine peab muutuma. “Jaapanis toimunud olümpiamängude medalid valmistati esimest korda vanaelektroonikast ja ka siinsamas Euroopas on väga tugevalt fookuses, mil moel koguda kokku ca 800 miljonit sahtlis või kapis seisvat telefoni, andmaks neile uus hingamine. Seejuures vähendades ressursikulu, mis kaasneb uute telefonide või sülearvutite tootmisega,” räägib Kraft, kelle hinnangul võiks ka Eesti avalik sektor rohepöördele tähelepanu pöörata ja anda jaapanlastele sarnast eeskuju. “Miks mitte rääkida juba lähitulevikus presidendi rohelise mõttelaadiga valminud teenetemärkidest?“.

Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja Elike Saviorgi sõnutsi aitavad Ringy ja peagi algav ringreis laiendada inimeste teadvuses olevat prügipilti. “Usume, et suitsukonides, kommipaberites ja plastpudelites kui prügis ei kahtle enam keegi. Oleme sellele igal koristuspäeval keskendunud,” märgib Saviorg. “Ringy missioon suunab aga inimesi metsade ja randade kõrval heitma pilgu oma kojugi, juhtides meid mõtlema tõsiasjale, et kasutuskõlbmatu või lausa uuele tehnikale jalgu jäänud telefon või arvuti on niisamuti prügi.”

Kraft lisab, et lisaks loodushoiule on vanade seadmete müümine nende kodus hoidmise asemel ka majanduslikult otstarbekas. “Väga paljudel vanadel seadmetel on jätkuvalt väärtus. Kohapeal on võimalik seade ära hinnata ja soovi korral ka ära müüa. Kui seadet siiski elule ei puhu või tegemist on liialt vana esemega, lähevad nad utiliseerimisse ja panus loodushoidu on siiski antud,” selgitab tegevjuht.

Ringreisi ajal on võimalik tutvuda uuendatud seadmetega, mis on läbinud Foxway kontrolli ja mida on võimalik soetada Baltikumi suurima valikuga uuendatud seadmete e-poest www.ringy.shop.