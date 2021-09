Keskkonnaminister Tõnis Mölder tõdeb, et biojäätmeid peab kõikjal Eestis saama tekkekohal ära anda või alternatiivina kompostida hiljemalt 2023. aasta lõpuks. „See tähendab, et regulaarselt tühjendatavad biojäätmekonteinerid või kompostrid peavad asuma inimeste kodude juures. Usun, et toetus aitab omavalitsustel seda nõuet täita.“

KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming sõnab, et elanikel avaneb võimalus komposter või konteiner enda majapidamisse saada pärast seda, kui kohalik omavalitsus on KIKilt saanud positiivse otsuse ning alustanud oma piirkonnas nende jagamist. „Soovitame omavalitsustel enne toetuse küsimist elanikelt uurida, kui palju võiks huvi olla, et kompostrid ja konteinerid kõige tulemuslikumalt hiljem laiali jagada.“

Taotlema oodatakse kohalikke omavalitsusi ja nende loodud koostööorganisatsioone. Lisaks konteinerite ja kompostrite ostule antakse toetust projektiga seotud trükiste ja digitaalsete materjalide väljaandmiseks ja teavitustegevuseks. Kodukompostriks loetakse kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud kuni 420-liitrine komposter, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs. Biojäätmete konteiner on biojäätmete kogumiseks ette nähtud kuni 140-liitrine kogumismahuti.

Toetuse tingimustes ei ole piiritletud piirkondade ja majapidamiste suurust, kellele konteinerid või kompostrid mõeldud on. Kui omavalitsus annab kompostri või konteineri elanikele tasuta, siis jääb see kohaliku omavalitsuse omandisse. Kui elanik peab selle eest tasuma omaosaluse summa, siis saab ta inventari omanikuks. Kompostrite ja konteinerite kasutamise kohustus on kolm aastat.

Üks taotleja saab küsida toetust kuni 200 000 eurot või maksimaalselt 90% maksumusest. Taotluste hindamisel saavad suurema omaosalusega ning nii konteinereid kui ka kompostreid sisaldavad taotlused rohkem hindepunkte. Võrdsete punktide korral eelistatakse väiksema toetussummaga taotlusi. Taotlusi saab esitada kuni 1. novembrini 2021 kella 17 E-toetuse keskkonnas. Toetuse infopäev toimub 3. septembril kell 10 veebi teel. Sellel infopäeval tutvustatakse ka teisi KIKis avatud jäätmete toetusi. Rohkem infot KIKi kodulehelt.

2020 sügisel lõppes esmakordselt kohalikele omavalitsustele mõeldud taotlusvoor toetamaks nende terviklikku jäätmete liigiti kogumise lahendusi. Sellest voorust said toetust 10 kohalikku omavalitsust kogusummas 1,4 miljonit eurot. Nendest Harku, Võru, Tartu ja Keila soetasid ka elanikele kodukompostreid, teised omavalitsused rajasid toetuse abiga eelkõige jäätmejaamasid ja -maju. Seekordne toetusvoor on suunatud ainult biojäätmete konteinerite ja kompostrite ostuks. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium ning seda jagatakse heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest.