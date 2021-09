Paide abilinnapea Siret Pihelgas selgitas, et koos tee remondiga vahetatakse välja ka selle alla jäävad torud, et mõne aasta pärast ei peaks uut asfalti üles võtma.

Torutööde esimene hange aga nurjus ja see tähendab, et tööd lükkuvad edasi ja sellest on tingitud ka Suur-Aia tee valimise viivitus.