Kaspar Tammist ütles, et koostöölepe Paide gümnaasiumiga on üks tähtsamaid verstaposte arvamusfestivali üheksa-aastase eluea jooksul. «See on oluline ja samas nii loogiline samm. Oleme kogu meeskonnaga õnnelikud, et see on sündinud,» lausus ta. «Anname tugeva panuse, et kõik kirjapandu saaks teoks. Tahame kohalikku kogukonda tagasi anda ja loodame selle vilju lõigata juba järgmisel aastal.»