Protest hoidis presidendivalimistel tund aega pinget

Teiseks vooruks, see on presidendivalimiste teiseks ­päevaks oli esmaspäevane ärevus ja ­elevus asendunud rahulikuma meeleoluga ning ka koalitsiooni­poliitikud väljendasid vastustes kindlamalt arvamust, et president valitakse ära. Toetust Alar Karisele oli tunda rohkem kui eelmisel päeval.