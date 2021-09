Mõisamajas tegutseva Koigi kooli direktor Annela Ojaste ütles, et nad on juba kolmandat aastat sidunud moositegemine vanavanemate päevaga. "12. septembril tähistatavale vanavanemate päevale eelneval reedel tulevad vanaemad kooli, et koos lastelastega moose keeta. Hiljem võivad nad eriti hästi välja kukkunud moosid konkursil üles seada," rääkis ta.