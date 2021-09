„Piloteerisime kevadel õpetajate nõuandeliini, mis võeti haridustöötajate poolt hästi vastu. Kõned olid murelikud ja pikad. Nägime, et anonüümset ja mugavalt kättesaadavat koolipsühholoogi tuge vajavad lisaks haridustöötajatele ka õpilased ja lapsevanemad, sest koolipsühholooge on meil vähem kui pooltes üldhariduskoolides. Otsustasime Eesti Koolipsühholoogide Ühinguga nõuandeliini tööd laiendada, et olla toeks võimalikult paljudele oma vaimse tervise hoidmisel,“ ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning lisas, et nõuandeliin tõstab psühholoogilise nõustamise kättesaadavust.