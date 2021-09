“Esimene kohtumine Paides läks hästi. Inimestel oli palju küsimusi ja hirme ka, sest ei teata, kuidas pagulased elavad ja kes nad on. Rääkisime enda lood, vastasime küsimustele, arutlesime erinevatel teemadel. Öeldi, et oli tore rohkem teada saada ja kasulik kuulda seda kõike ka just meie endi suust,” ütles Türgist pärit projektijuht Celal Yildirim.