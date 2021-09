Viimasena registreeriti valimisliit Uus Paide

Värk selgitas valimisliidu nimevalikut, et see väljendab kokkuvõtvalt nende sihti tuua Paide juhtimisse, volikogusse uusi inimesi ja uusi mõtteid. „Uus Paide on eelkõige mõtteviis ja järgnevatel nädalatel teeme omalt poolt kõik selleks, et valimisdebatt saaks olema ideede keskne, mitte kandidaatide isikuomadustele või vastandumisele põhinev.“