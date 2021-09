Grünthal selgitas teisipäeval, et kui keskerakondlane Marika Tuus-Laul riigikogu hoone juures autos olles hääletuses osales, oli valimistoimkonna liige talle liiga lähedal ja võis seega mõjutada Tuus-Laulu otsust.

Vabariigi valimiskomisjon otsustas teisipäeval Grünthali protesti mitte rahuldada, kuid lisas, et tal on õigus kolme päeva jooksul see otsus riigikohtus vaidlustada.