2021. aasta kohalike omavalitsuste valimiseni on poolteist kuud. Oktoobris tehtav valik määrab selle, milline saab olema Paide järgneva nelja aasta jooksul, millistel tänavatel me kõndima hakkame ning kuhu suunas oma pilgu seame, kui tuttav küsib "kuidas siis kah Paides läheb?".

Kes on inimesed, kes omavalitsust juhtima hakkavad? Milline on nende inimeste, erakondade ja valimisliitude platvorm, visioon Paidele? Milline on see tegevuskava, mille järgi pärast valimisi tööle asutakse? Kuhu ja kuidas edasi?