Nädalavahetusel läheb käima teine Kurjailma festival

Laupäevast kuu aja jooksul leiab Järvamaa eri paigus aset Kurjailma festival 2.0. See on meelelahutusürituste kogum, millest on oodatud osa võtma nii ilmastikukindel loodusenautleja kui ka toidugurmaan, teatrisõber ja näputöö austaja. Festivali korraldajad on Järvamaa Leaderi programmi tegevusgrupid ja Järvamaa arenduskeskus.