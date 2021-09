Selle suve uus naaber – lepalind

Lepalind, varasema nimega aed-lepalind, on kauni välimuse ja temperamentse iseloomuga. Isase lepalinnu välimus on vaatamisväärt. Teda ehivad punakasoranž rinnaesine, mustad põsed ja kurgualune, valge laup, hall pea ja selg. Nagu lindudel sageli, on emaslinnu välimus tagasihoidlikum, emasel lepalinnul on see kreemikas-pruunikas. Mõlemal sugupoolel on aga roostepunane saba, mida linnud sageli ja kiiresti väristavad.