LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa hinnangul jääb liiga tihti liikluskindlustuse leping kogemata uuendamata. „Kindlustusselts küll saadab meeldetuletuse, kuid sageli jääb see teiste meilide seas tähelepanuta või ununeb. Mõnikord on saaja kontaktandmed muutunud ja kindlustusandja ei tea neid. On tulnud ka ette, et meeldetuletuse saaja ei ole enam sõidukiga seotud,“ loetles Potsepp liikluskindlustuse lepingu uuendamata jätmise põhjuseid.