SEB heategevusfondi stipendiumiprogramm ootab kandideerijaid

Stipendiumiprogrammi on loodud selleks, et toetada laste ja noorte huvitegevust ning pakkuda asendushooldusel viibivatele lastele võrdsemaid tingimusi oma huvialadega tegelemiseks, enesetäienduseks ja oma annete realiseerimiseks. Taotlema on kutsutud kõik, kellel on huvi liikumise, sporditegemise, käsitöö, muusika või mõne muu huviala vastu. Kandideerima on oodatud nii need lapsed ja noored, kes juba tegelevad mõne huvialaga, kui ka need, kes alles alustavad huvitegevust.