Esmaspäev tuleb jahe ja hoovihmane

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikuks esineb sadusid juba laialdasemalt. Puhub läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 3-9, meretuulega rannikul kuni 13, maapinnal kohati 0 kraadi. Hommikuks läheb mõnevõrra soojemaks.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Vastu hommikut sajab hoovihma, nähtavus on mõõdukas. Sooja on 6-9 kraadi.