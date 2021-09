10. septembril toimub rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev

Maailmas on iga 100-s surm suitsiidisurm. Eestis võtab igal aastal endalt ise elu umbes 200 inimest. Iga selline elust lahkumine mõjutab uuringute järgi keskmiselt 135 lähikondlast. See tähendab, et suitsiidi tõttu kannatab igal aastal umbes 27 000 inimest. Õigeaegse ennetusega on paljud suitsiidid välditavad ja seetõttu pöörabki Peaasi.ee tänavusel rahvusvahelisel suitsiidiennetuspäeval, 10. septembril, inimeste tähelepanu just sellele, mis on inimesi nende elu rasketel hetkedel, perioodidel aidanud ning kuidas saab vaimse tervise esmaabi osutamise läbi toeks olla.