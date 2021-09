Kirna mõisa perenaine Tuuli Org ütles eelmise aasta septembris Järva Teatajale, et tegemist on juba kevadel mõisa toodud nartsissidega. "Need on nii öelda koroonaaja kingitus. Kuna poed ei saanud nii palju lilli kevadel müüa, kui olid planeerinud, jäi Nurmiko aiandil väikestesse pottidesse istutatud nartsisse palju üle. Nad olid valiku ees, kas need ära visata või annetada kellelegi, kes huvi tunneb," rääkis ta.