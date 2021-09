Laureaadid kuulutatakse välja laupäeval, 2. oktoobril Ugala teatris aasta õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“. Gala otseülekanne algab Eesti Televisioonis kell 18.45.

„Üha enam noori asub õpetajaks õppima – see on kindel märk, et nende õpetajad on teinud tööd innustaval moel,“ sõnas minister Liina Kersna. „Aasta õpetaja galal tunnustame pühendunud õpetajaid, kelle sõnadel, hinnangutel, tegudel ja usul õpilastesse on olnud suur mõju,“ lisas ta.

Heameelt tundis minister ka selle üle, et õpetajate ning teiste haridustöötajate silmapaistvalt hea töö märkamine ja nende kandidatuuri ülesseadmine riiklikul konkursil on tugevalt kanda kinnitanud. Kandidaate esitati sel aastal üle tuhande viiesaja. „Tänan kõiki õpilasi, lapsevanemaid, haridusasutuste töötajaid ja pidajaid, kes võtsid selle aja, et õpetaja, tugispetsialist, haridusasutuse juht või koostööpartner konkursile esitada,“ tunnustas Liina Kersna.

Vabariigi Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele sel aastal neljandat korda kümme riiklikku aastapreemiat ning kuni kolm elutööpreemiat. Riikliku aastapreemia suurus on 10 000 eurot ja elutööpreemia suurus 65 000 eurot.