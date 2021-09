Ambla piirkonna elanike tähelepanu on tõmmanud pühapäeva õhtul kogukonna Facebooki grupis jagatud postitus, kus enda maja välja üürinud inimesed kurdavad, et üürnikud on lühikese ajaga nende renoveerimisjärgus majas kaose korraldanud. Maja omaniku sõnul jagab ta enda lugu hoiatamaks teisi, et enda vara väljaüürimisel tuleb alati üürnikele põhjalik taustakontroll teha.