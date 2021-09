Staažikas poliitik teeb valimistest pausi

Paide linnavolinik ja ASi Stik juht Aivar Tubli kinnitas oma otsust aktiivsest poliitilisest elust aeg maha võtta. «Poliitika on viimasel paaril aastakümnel neelanud minu ajast suure osa. Nendel valimistel ei võta ma endale enam vastutust, kuis erakonnal läheb,» selgitas ta. «Otsustasin, et keskendun perele, ettevõttele ja heategevusele.»

Tubli lisas, et hooajal 2021-22 on ta ka Paide Lionsi klubi president. «Tunnistan, et heategevusprojektide ajamine on koroonaajal jäänud toppama ja presidendil on kandev roll klubi eesmärgipärase tegevuse käimasaamisel,» ütles ta.