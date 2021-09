Omanik jättis pimeda koera metsa saatuse hooleks

Marju Reismann ütles, et metsas koera nähes andis ta sisetunne märku, et asi pole õige. «Miks peaks üks koer veeämbri ja krõbinatega keset paksu metsa olema? Kui peremees oleks seenele läinud ja koer nii kuulekas on, võinuks ta ju lihtsalt kõrval lonkida. Seenelkäigu ajaks piisanuks koerale ka joogiveest, miks jätta suur kuhi krõbinaid? Ja pealegi polnud koer puu külge seotud, vaid lahtiselt,» arutles ta.