Teates anti teada, et võimalik tulekahju on ühes Paide tänava kahekordses kortermajas.

Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja selgitas, et kohapeal selgus, et kortermajas levinud suitsu põhjustas rikkis elektrikapp. Selle kustutamisega said elanikud oma jõududega hakkama.