Kert Toobal jõudis treeneripingile

Toobal on üks kahest tegevmängijast, kes on osalenud kõigil viiel EM-finaalturniiril, teine on Ardo Kreek, kes Toobali eemalejäämisel kaptenirollis on.

Kui selgus, et kogenud sidemängija põlv vajab kirurgilist sekkumist ja ta ei saa mängida, soovis peatreener Cédric Énard teda siiski kaasata ja nii kutsuti kogenud mängumees appi treeneripingile.

“Kerdi rolli meie meeskonnale on raske üle hinnata, seega, kui selgus, et ta ei saa mängida, tahtsin teda muul moel tiimi juurde tuua. Tema kohaolek iseenesest on juba suureks plussiks,” sõnas peatreener.