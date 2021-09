Linnameeskond III hoiab napi eduga esikohta

Täpsemalt on Paide linnameeskond III 15st kohtumisest saanud 12 võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse, mis annab 38 punkti ning turniiritabelis esikoha. Tasub siiski märkimist, et teisel kohal olev FC Kuressaare II jääb maha vaid ühe punktiga, kusjuures neil on ka üks kohtumine vähem peetud.