Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants selgitas, et Kallisabal toimub keskkooliosa õpilaste sisseelamislaager. Ta lisas, et seoses suunaõppega on neil kooliaasta vältel kolm suunaõppele suunatud nädalat. Nende käigus toimuvad ka laagrid ja väljasõidud.