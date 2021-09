Hinnakasvu veab endiselt energia kallinemine

Eesti Panga ökonomist Lauri Matsulevitš kirjutab, et energiahindade kasv aeglustus veidi ja jäi aastavõrdluses 17% juurde, kuid andis siiski poole kogu hinnakasvust. Elektri börsihind tegi augustis uusi rekordeid ning on püsinud kõrgel ka septembri alguses. Nafta hind hakkas kiiremini kallinema 2020. aasta novembris, mis tähendab, et mõju tarbijahindade kallinemisele aastavõrdluses kestab veel mõnda aega.