Selveri poekett on Eesti kaupmeeste liidu liige ning teadaolevalt on kaupmeeste õiguste eest seisev katusorganisatsioon terviseametiga kokku leppinud, et müüjad, kes on kahe doosiga vaktsineeritud ning need, kes on viimase kuue kuu jooksul koroona läbipõdenud, ei pea tööpostil maski kandma. "Need, kes on alles ühe doosiga või mingil põhjusel vaktsineerimata, peavad aga kandma kaupluseruumides maski," täpsustas ta.