„Välisoperatsioonil Barkhane osalemine tugevdab Eesti kahepoolseid suhteid Prantsusmaaga ning meie siinne panustamine nii Gao baasi kaitses kui lähijulgestuses näitab, et eestlased võtavad tõsiselt eurooplaste jaoks olulisi probleeme, mille üheks ilminguks on rahvasteränne Põhja-Aafrikast,“ ütles Eesti kontingendi ülem major Rauno Viitmann viidates ennekõike viimaste kuude olukorrale Baltikumis. „See on see, millega Eesti üksused siin kokku puutuvad ja meie ülesanne Malis ongi toetada kohalikke jõustruktuure, et tekiks stabiilsus, mis omakorda vähendaks illegaalsete immigrantide tulva Euroopasse.“