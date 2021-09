Lunts ütles, et kliendid peavad nüüd poodi tulekuks suunduma Maksimarketi uude hoonesse. "Oluline on teada, et seal jaguneb kauplus kahte ossa. Alumisel korrusel on teenindusletid ja kõik need tooted, mis vajavad külma või jahedat keskkonda ning ülemisel korrusel on toatempertuuril müüdav toidukaup ning tööstuskaup," selgitas ta.